Osimhen lascerà Napoli in estate: spunta una nuova pretendente a sorpresa

Il futuro di Victor Osimhen sarà lontano da Napoli: sul nigeriano si è inserita una nuova big di Premier League.

La prossima estate il Napoli inizierà un nuovo ciclo. Gli azzurri avevano in mente di far durare ancora a lungo quello che era stato costruito due estati fa, ma la vittoria a sorpresa della scudetto ha cambiato completamente i piani.

La stagione attuale, poi, ha ulteriormente accelerato il processo di dismissione. I risultati ottenuti quest’anno, infatti, sono stati fallimentari. La squadra, molto spesso, è apparsa svogliata e questo ha spinto De Laurentiis a prendere la decisione iniziare una nuova rivoluzione.

Il Napoli del futuro verrà costruito attorno a Khvicha Kvaratskhelia. Il suo partner d’attacco, Victor Osimhen, lascerà gli azzurri proprio nel corso della prossima estate. Sull’attaccante nigeriano ci sono i top club di mezza Europa e nelle ultime ore è piombata sul centravanti azzurro un’altra big di Premier League.

Futuro Osimhen, dalla Premier League fanno sul serio

Che questa fosse l’ultima stagione di Osimhen in maglia Napoli lo si era capito già lo scorso dicembre. Il rinnovo di contratto firmato lo scorso inverno, infatti, è stato siglato per permettere al Napoli di incassare per intero i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria.

Osimhen ha voglia di cambiare aria e la prossima estate dovrà solo scegliere quale sarà la destinazione migliore per la sua carriera. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, inoltre, rivela che sulle tracce del nigeriano si è inserito con prepotenza il Liverpool.

I Reds, infatti, dovranno iniziare un nuovo ciclo senza Jurgen Klopp in panchina e vedono in Osimhen l’uomo ideale su cui costruire la squadra del futuro. I tifosi del Liverpool, inoltre, sono molto scontenti delle prestazioni di Darwin Nunez, soprattutto dopo l’eliminazione dall’Europa League e il titolo ormai sfumato.

Dalla Premier, però, non c’è solo l’interesse del Liverpool. Sulle tracce di Osimhen, infatti ci sono anche Manchester United, Arsenal e Chelsea. I Blues, in particolare, seguono da tempo le prestazioni di Osimhen, ma a frenare la trattativa è la Lega Inglese. Entro giugno, infatti, il Chelsea dovrà vendere per 100 milioni di euro altrimenti dovrà dire addio alle spese folli degli ultimi anni.

In pole position, però, rimane il Paris Saint Germain che dovrà andare a sostituire Kylian Mbappe, promesso sposo del Real Madrid. La destinazione parigina darebbe l’opportunità ad Osimhen di vincere nuovamente e fin da subito, ma il sogno del bomber azzurro resta quello di giocare in Premier League.