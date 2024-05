Il Napoli tenta il Kvara-bis, Micheli appunta cinque talenti georgiani sul taccuino: tutti i nomi

Dopo Kvaratskhelia il Napoli cerca nuovamente talenti in Georgia: cinque i nomi nel mirino dello scouting azzurro.

Il miglior colpo di mercato messo a segno da Cristiano Giuntoli nell’estate di due anni fa è sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, arrivato tra lo scetticismo generale è stato l’uomo chiave per permettere al Napoli di trionfare nella passata stagione.

Giuntoli lo seguiva da tempo ed era certo delle qualità sopraffine di Kvaratkshelia, ma nessuno si sarebbe un impatto così devastante sul campionato italiano. Kvara, infatti, è arrivato da perfetto sconosciuto a Napoli e ha avuto il compito di sostituire l’ex capitano Lorenzo Insigne. Inutile dire che il numero 77 georgiano non ha fatto assolutamente sentire la mancanza del “Magnifico”.

L’acquisto di Kvara, però, è stato fondamentale anche per il calcio georgiano. L’ex Rubin Kazan, attraverso le sue prestazioni, ha posto l’attenzione sull’intero calcio georgiano che sta dando vita ad una vera e propria generazione di talenti. Il Napoli, ora, è alla ricerca di un altro colpo alla Kvaratskhelia.

Dopo Kvara il Napoli ci riprova: cinque georgiani nel mirino

Sono tantissimi i giocatori georgiani che stanno entusiasmando in giro per l’Europa. La Georgia, infatti, ha dato vita ad una generazione di talenti mai vista prima. La Nazionale di Kvara, inoltre, ha centrato per la prima volta nella sua storia la qualificazione agli europei e questo dimostra l’ottimo lavoro fatto dalla federazione negli ultimi anni.

Il Napoli ha aperto la pista al calcio georgiano grazie all’acquisto di Kvaratkshelia, ma gli azzurri non hanno assolutamente intenzione di fermarsi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino“, infatti, pare che siano ben cinque i calciatori georgiani nel mirino dello scouting azzurro capitanato da Maurizio Micheli.

Il primo è Gabriel Sigua, abile mediano di interdizione che fa della sua prestanza fisica il suo punto di forza. Si tratta di un classe 2005 alto 190 cm che potrebbe andare a rinforzare il centrocampo azzurro. Micheli, poi, sta osservando con attenzione anche Irakli Azarovi, terzino sinistro dello Shakhtar Donetsk. Dotato di un’ottima qualità, ha iniziato la sua carriera da esterno alto per poi abbassarsi sulla linea difensiva. Si tratta di un classe 2002.

In Georgia, come dimostra Kvaratskhelia, c’è grande spazio anche per la fantasia e il talento migliore sul mercato sembra essere il classe 2001 numero 10 della Dinamo Tbilisi, Giorgi Moistsrapishvili, trequartista puro. Per quanto riguarda l’attacco, invece, il profilo più interessante è quello di Georges Mikautadze, già accostato al Napoli nelle scorse settimane e autore di 34 reti nelle ultime due stagioni con la maglia del Metz.

Il Napoli, poi, è alla ricerca di rinforzi in difesa e il nome che piace agli azzurri è quello di Saba Sazanov, attualmente al Torino. In questa stagione sta pagando l’adattamento al calcio italiano, ma le qualità sono dalla sua parte e potrebbe essere un rinforzo importante.