Disastro Kim in Champions League, assurdo in TV: “Contagiato dal Napoli”

Nel corso della semifinale d’andata di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid, l’ex Napoli Kim si è reso protagonista di due errori grossolani, che confermano il periodo no.

L’andata della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid si è conclusa da poco con il risultato di 2-2. Una partita ricca di occasioni e di grandi giocate dei singoli, in linea con quanto visto sin qui nella fase knockout di quest’anno. Protagonista assoluto Vinicius Jr. del Real, che ha siglato una doppietta. Su entrambi i gol, uno su azione e l’altro su rigore, ci ha messo lo zampino in senso negativo l’ex Napoli Kim Min-jae, che ha confermato il suo stato di forma pessimo, compromettendo momentaneamente la qualificazione alla finale dei tedeschi.

Napoli, Kim delude ancora ma i tifosi azzurri chiedono il suo ritorno a gran voce

La prestazione opaca, l’ennesima della stagione, dove si perde Vinicius alle spalle sull’imbucata perfetta di Toni Kross in occasione del primo gol della partita, e commette il fallo da rigore su Rodrygo in area all’82’, realizzato poi da Vinicius che è valso il 2-2 finale, è solo l’ultima di una lunga serie. Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, commenta così la prova del centrale:

Kim ha giocato come se fosse un giocatore del Napoli di quest’anno. Il rendimento sottotono dei partenopei è arrivato fino a Monaco e ha contagiato il super difensore visto lo scorso anno, rendendolo normale.

Nonostante ciò, ai tifosi del Napoli Kim manca tremendamente. Su i social chiedono a gran voce l’acquisto del difensore in vista della prossima stagione, memori di ciò che è stato capace di fare nell’anno dello scudetto. Il presidente De Laurentiis ci pensa e intanto si mette all’opera: sta lavorando con il Bayern Monaco per provare a riportare in azzurro il centrale sudcoreano partito la scorsa estate dietro il pagamento della clausola rescissoria di 58 milioni che era presente nel suo contratto.

Il cambio di panchina in Baviera inciderà molto sulle scelte dei giocatori, potrebbe quindi non bastare l’annata infelice di Kim per completare quello che ad oggi sarebbe un vero e proprio affare. L’idea, secondo quanto riportato da Il Mattino, è quella di provare a convincere il Bayern a cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto a cifre molto inferiori rispetto a quelle della scorsa estate.