Calciomercato Napoli, non solo Osimhen: sicuri altri cinque addii in estate

Il Napoli è pronto alla rivoluzione estiva: svelati i cinque giocatori che lasceranno la maglia azzurra oltre a Victor Osimhen.



La stagione si avvicina verso la sua logica conclusione. I tifosi del Napoli non vedono l’ora che questa agonia durata l’intera stagione, finalmente, si concluda. Il Napoli, infatti, ha fallito su ogni fronte in questa annata.

Gli ormai ex Campioni d’Italia hanno offerto per l’intero arco della stagione delle prestazioni gravemente insufficienti e a tratti vergognose. Quello che ha spaventato di più, però, è stato l’atteggiamento mentale della squadra. Nonostante i tre cambi di guida tecnica, il Napoli non ha mai mostrato reali segnali di ripresa e soprattutto non ha mai risposto agli stimoli esterni.

Aurelio De Laurentiis non può assolutamente permettersi una nuova stagione di questo tipo ed è determinato a riportare in alto gli azzurri nel minor tempo possibile. Per farlo, il patron azzurri si affiderà ad una maxi rivoluzione estiva: chi non ha più voglia di restare a Napoli, verrà ceduto senza opporre resistenza.

Rivoluzione Napoli, svelati i sei azzurri pronti a dire addio

Il Napoli è pronto a cambiare bella la prossima estate. Aurelio De Laurentiis, con l’aiuto di Giovanni Manna vuole dare vita ad una pesante rivoluzione per tornare a competere fin da subito. L’ultima volta che il Napoli cambiò tanto in estate fu lo scorso anno anno e questo portò alla vittoria dello scudetto.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato nello specifico la situazione del Napoli. Il noto quotidiano ha rivelato quali saranno le prime 6 cessioni certe del mercato estivo.

Il primo nome è certamente quello di Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, ha rinnovato solo per permettere al Napoli di guadagnare per intero i 130 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Chi invece lascerà a titolo gratuito il Napoli è Piotr Zielinski. Uno dei senatori del Napoli che non ha trovato l’accordo per il rinnovo. Per il polacco pronto il trasferimento all’Inter.

Oltre a loro, con ogni probabilità, il Napoli perderà anche Gollini il cui prestito era stato rinnovato per un solo anno. A centrocampo, poi, ci saranno altre tre cessioni. La prima è quella di Diego Demme, ormai escluso completamente dal progetto azzurro. Oltre al tedesco, ritorneranno alla base sia Hamed Junior Traore e Dendoncker. Il loro apporto da gennaio ad oggi, infatti, non è stato sufficiente per esercitare il riscatto.