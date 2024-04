Kim preso di mira sui social, tifosi del Bayern infuriati: reazione a sorpresa da Napoli

Dopo la prestazione negativa contro il Real Madrid di questa sera, l’ex Napoli Kim è stato preso di mira su i social dai tifosi bavaresi. A Napoli, invece, sta accadendo qualcosa di inaspettato.

Il primo round della sfida valida per l’accesso alla finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid si è concluso con il risultato di 2-2. Una partita spettacolare, ricca di gol, giocate e tanto agonismo, interpretata al meglio dalle due compagini, degne di questi palcoscenici prestigiosi. Uno dei pochi apparso fuori forma e poco in partita è stato il difensore del Bayern Kim Min-Jae. L’ex Napoli si è reso protagonista suo malgrado di una prestazione pessima, in cui si è perso alle spalle il marcatore del primo gol e ha concesso il rigore nel finale di partita su situazione di vantaggio per la sua squadra. La rabbia dei tifosi bavaresi è esplosa su i social in seguito al fischio finale della partita. Allo stesso tempo, a Napoli, il clima nei confronti del calciatore è ben diverso.

Napoli, Kim fa infuriare i bavaresi e i tifosi azzurri sognano il suo ritorno

Sui profili social del Bayern Monaco e del difensore sudcoreano si accavallano tantissimi messaggi di rabbia e tensione: “Hai dato al Madrid due gol”, si legge sotto la sua ultima foto, e ancora: “Due gol per colpa tua“, seguito da: “Non capisco, onestamente, un giocatore ci ha impedito di vincere”. Persino peggio i commenti sotto al post pubblicato dal Bayern al termine della partita contro il Real: “Qualcuno dica a Kim che stiamo giocando le semifinali di Champions League e non più le sonnacchiose partite domenicali del campionato italiano“, e infine: “Non fate giocare mai più Kim, ha fatto un gran casino per tutta la partita”.

Mentre in Germania il clima è tutt’altro che sereno, a Napoli in questi istanti si sogna più che mai il ritorno del difensore in azzurro. Sui social i tifosi partenopei chiedono al patron azzurro di fare uno sforzo per riportare a casa Kim. L’ennesima prova opaca in stagione del ventisettenne gioca a favore del club di De Laurentiis, che medita di strapparlo al Bayern in prestito con diritto di riscatto un anno dopo averlo ceduto alla cifra record di 45 milioni (più commissioni, ndr). Se si concretizzasse l’affare, il Napoli riabbraccerebbe uno dei principali fautori dello scudetto dello scorso anno, mai sostituito adeguatamente né da Juan Jesus né dal connazionale Natan.