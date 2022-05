Mertens ha deciso: gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo

Dries Mertens, in poco meno di nove anni, è diventato una vera icona dell’ambiente partenopeo tanto che la sua storia sembra destinata a non avere una fine. Il rapporto fra il belga e i napoletani è tratto da una vera e propria storia d’amore, l’esempio più lampante non può che non essere il solo nome del suo primogenito Ciro Romeo.

Il 14 azzurro però a giugno 2022, nonché proprio quest’anno, andrà in scadenza e fino ad ora non sembrano esserci stati segnali più che positivi. Ma con i suoi ultimi gol e soprattutto con la sua volontà di rinnovare, pare che ci sia una possibilità di prolungare il contratto già a breve.

Rinnovo Mertens-Napoli, arriva la svolta

Arrivato nell’estate del 2013 su richiesta di Rafael Benitez, Dries Mertens da allora sembra non volersi più distaccare dalla sua Posillipo e dalla sua Napoli. I suoi gol e le sue innumerevoli prestazioni hanno sbalordito i supporters azzurri che, agevolati dal suo animo da scugnizzo partenopeo, hanno siglato un vero rapporto d’amore.

Un rapporto che potrebbe chiedere una separazione a causa del contratto in scadenza, o che magari potrebbe prolungarsi con un dovuto accordo. Infatti, data anche la partenza di Lorenzo Insigne, la dirigenza azzurra sembra non volersi privare anche dell’altro pilastro in attacco.

Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de La Repubblica, il rinnovo fra il belga e il Napoli sembra essere fattibile tanto da poter essere messo in nero su bianco anche a breve. Questo quanto evidenziato:

“Eccezione per Mertens: accetta lo sconto, rimane a Napoli, città che considera sua, coltiva una rivincita. Dimostrare che era stato un errore emarginarlo. Appena possibile, Mertens allunga la sua serie, è a quota 148 gol”.