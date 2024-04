Ultim’ora da Castel Volturno, Calzona perde un titolare: il comunicato

Ultima tappa all’SSCN Konami Traing Center prima della sfida contro la Roma. Le ultime sugli infortunati targati Napoli.

Torna al centro della cronaca il centro sportivo azzurro con sede a Castel Volturno, dopo la conferenza stampa tenuta ieri da Francesco Calzona, dopo mesi di silenzio, dalla sala stampa dell’SSCN Konami Training Center. Dai campi dell’impianto giungono però oggi le ultime news in vista della sfida fra Napoli e Roma, attesa il 28 aprile a partire dalle ore 18 in quel del Maradona. Gli azzurri sono infatti alla caccia di uno scossone che possa regalare ai tifosi un degno finale di stagione, con le ultime in vista della partita che giungono sugli infortunati.

Verso Napoli-Roma, stop per Zielinski: le sue condizioni

In vista dell’incontro con i capitolini, il Napoli dovrà tentare di capitalizzare su un particolare fattore: la presenza di tutti i membri della rosa. Llorente, Smalling, N’Dicka, Paredes e Lukaku rappresentano infatti le assenze con la quale De Rossi dovrà fare i conti durante la trasferta, con Calzona che invece recupera lo squalificato Mario Rui. Il portoghese ed ex di turno si avvia quindi verso un posto da titolare a causa del recupero ancora slittato per Olivera.

Arrivano Aggiornamenti anche su Gollini, infortunatosi alla spalla nel corso della seduta di venerdì 26 aprile. Il portiere quest’oggi ha svolto terapie. La notizia più importante però riguarda Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco infatti ha rimediato una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra, che probabilmente non gli permetterà di esser presente domani al Maradona. Anche lui ha svolto terapie.

Napoli, il report testuale dell’allenamento odierno

Il report dell’allenamento odierno è stato comunicato dal Napoli attraverso la seguente nota ufficiale: