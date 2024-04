Panchina Napoli, ancora rumors su Conte: “Ecco quando può esserci l’annuncio”

Panchina Napoli continuano ad arrivare rumors riguardo il sì di Conte a De Laurentiis: spunta anche una possibile data per l’annuncio

Manca poco al termine della stagione corrente. È quindi tempo in casa Napoli di programmare la prossima stagione. I primi due punti sulla lista sono la scelta del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore. Da queste due scelte deriveranno poi le restanti operazioni di calciomercato e relative strategie.

Per quanto riguarda il direttore sportivo tutto lascia pensare che sarà Manna ad assumere il ruolo. Per l’allenatore invece la situazione è più complessa. I nomi accostati al Napoli son vari; elle ultime settimane sono ascesa i nomi di Pioli, Gasperini o Italiano, ma il sogno del presidente De Laurentiis è Antonio Conte.

Conte al Napoli? Spunta la possibile data dell’annuncio

Stando a quanto riportato da SportMediaset, dopo tanti tentennamenti Conte avrebbe deciso di rompere gli indugi accettando la proposta del presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo mesi di trattative si sarebbe raggiunto un punto d’incontro dal punto di vista economico.

L’accordo economico – si legge – prevederebbe un triennale da 6,5 milioni di euro a stagione. A Conte sarebbe stata poi promessa la permanenza di tutti i big, eccezion fatta per Osimhen. Se così dovesse essere non vi saranno poi tanti acquisti, ma poche operazioni in entrata, mirate alla funzionalità nel nuovo sistema tattico, completamente nuovo alla storia recente del Napoli.

Conte avrebbe poi voluto da De Laurentiis la garanzia che verranno evitate intromissioni nelle questioni strettamente legate alla squadra. Lo stesso portale parla di “condizionale d’obbligo”, ma è certo che questa è probabilmente l’unica mossa per riaccendere una piazza spenta dalla stagione deludente.

Vi sono rumors anche sulla possibile data dell’annuncio. Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“Sebbene si vociferi di un annuncio importante che il patron vorrebbe fare tra il 2 e il 4 maggio, quando uscirà nei cinema il film dello scudetto, il tutto sarebbe rimandato a fine stagione per rispetto del lavoro di Calzona”

Non solo Conte: gli altri candidati alla panchina del Napoli

Nonostante i rumors, l’operazione Conte non è scontata, ma che è comunque da seguire in queste settimane. Ci sono tante cose da tenere in considerazione, dalle richieste economiche alla concorrenza agguerrita. Seppur, a quanto pare, sia in vantaggio su tutti gli altri, è impossibile escludere il resto delle piste. A partire da Stefano Pioli, in uscita dal Milan a fine stagione. Tornando al Napoli, anche Italiano e Gasperini sono da tenere in considerazione nel caso in cui non si dovesse arrivare al tecnico leccese.