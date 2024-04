Napoli-Roma, sold out al Maradona? Novità sui biglietti

Biglietti Napoli-Roma, sorprende il dato sulle vendite: la piazza supporterà la squadra nonostante gli ultimi risultati? Le ultime novità.

Domani andrà in scena quello che – con ogni probabilità – è il match più atteso di quest’ultima parte di stagione. Nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Roma. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00. Si tratta dell’ultimissima occasione per la squadra di Calzona di restare aggrappati al treno europeo. Tuttavia anche una vittoria potrebbe non bastare, in quanto il destino è per ovvi motivi non totalmente nelle mani degli azzurri..

Calzona ha richiesto ai suoi ragazzi, come da lui stesso riportato in conferenza stampa, una prova di spessore sotto il punto di vista del carattere. Serve una reazione dopo la pesante sconfitta di Empoli, e quale occasione migliore per farlo di una gara in casa contro la Roma, diretta concorrente ad un posto in Europa? Intanto i tifosi si stanno muovendo per acquistare gli ultimi biglietti disponibili.

Biglietti Napoli-Roma: il dato sulle vendite

Nonostante il periodo nero e il clima di evidente contestazione non mancherà il supporto della tifoseria partenopea. Il Maradona, però, rischia di non essere sold out, considerando i biglietti ancora disponibile. Esaurite sia Curva A anello inferiore, Curva B anello superiore e Curva A anello superiore. Il settore Curva B anello inferiore sarà invece inagibile a causa di lavori straordinari di manutenzione, effettuati dal Comune di Napoli.

Nel resto dei settori non c’è sold out, ma il portale TicketOne riporta disponibilità bassa. Dunque anche tribune e distinti non saranno per nulla vuote, ma al momento si è lontani dal sold out che si è verificato nelle ultime uscite al Diego Armando Maradona, nella speranza appunto di poter spingere gli azzurri a dare il massimo in questa volata finale di stagione che. al momento, ha regalato più delusioni che gioie alla piazza.

La stagione deludente ha inciso sicuramente anche sulle vendite dei biglietti, con un prevedibile calo rispetto ai dati record dell’anno scorso. Tuttavia è impossibile condannare i supporters partenopei, sempre presenti in massa in casa come in trasferta, ma che comunque hanno palesato il proprio malcontento in maniera del tutto civile. Staremo a vedere se anche domenica sugli spalti regnerà clima di contestazione come nelle ultime occasioni.