“Napoli beffato, lo prende il Barça”: colpo di scena improvviso in casa azzurra

Calciomercato, il Barcellona beffa il Napoli nella corsa all’obiettivo di mercato, la trattativa è in stato avanzato: di chi si tratta

In vista della prossima stagione si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. A partire dall’allenatore. Ad oggi i nomi in cima alla lista del presidente De Laurentiis sono quelli Conte, Pioli, Italiano e Gasperini. Nelle prossime settimane si avrà un chiaro più chiaro della situazione e sarà sicuramente più semplice capire chi alla fine la spunterà.

Si parla tanto di nuovo direttore sportivo, con Manna come favorito assoluto a prendere il posto dell’attuale ds Meluso. Sarà quindi l’attuale dirigente della Juventus a coordinare le operazioni di mercato. Manna avrà tanto da lavorare, sia dal punto di vista delle cessioni – con la questione Osimhen da sbrigare su tutte – che dal punto di vista delle operazioni in entrata.

Intanto, prima della fine della stagione al Napoli potrebbe già esser sfuggito un obiettivo di mercato per il centrocampo, reparto per il quale il team di scouting si sta muovendo abbastanza vista la certa partenza, a parametro zero, di Zielinski, in direzione Milano, all’Inter campione d’Italia. Il nome in questione è quello di Guido Rodriguez del Betis Siviglia.

Guido Rodriguez, c’è la proposta del Barcellona: Napoli beffato

Stando a quanto riportato da Gaston Edul, giornalista argentino per TyC Sports e vicino alle vicende dei calciatori della Nazionale, il Barcellona starebbe facendo sul serio per lui. Il centrocampista del Betis è in scadenza a giugno e i blaugrana hanno intenzione di cogliere l’occasione di mercato a parametro zero.

Edul spiega che il Barcellona ha già formulato una proposta al calciatore. La trattativa è in stato avanzato. Al Napoli toccherà dunque battere la concorrenza importante del Barça. Non una trattativa semplice, specialmente se consideriamo i risultati stagionali del Barcellona e la potenza mediatica del club.

Guido Rodriguez, il campione del Mondo cercato dal Napoli

Il centrocampista classe 1994 gioca il Liga con il Betis dal 2020, e conta 139 presenze con i biancoverdi. Nel 2022 ha fatto parte della selezione argentina campione del Mondo. Mediano puro, non spicca per doti realizzative, ma ha caratteristiche perlopiù da “mastino di centrocampo”. Un tipo di calciatore che al Napoli manca. Si tratta di un’occasione d’oro a parametro zero, anche perché porterebbe all’interno dello spogliatoio azzurro una buona dose di esperienza internazionale, che non fa mai male.