Napoli-Roma: c’è il comunicato del club, verso la sfida

Napoli-Roma si avvicina ed è arrivato a sorpresa quest’oggi il comunicato ad opera della SSC Napoli. La news per tutti i tifosi azzurri.

Nonostante l’ampio divario in classifica e l’ormai occasione sfuggita per agganciare il treno Champions, il Napoli di mister Calzona si prepara a scendere in campo contro la Roma nella cornice del Diego Armando Maradona. Le ore 18 di domenica 28 aprile quelle designate dalla Lega come data e ora per il calcio d’inizio del match, per la quale un’ampia fetta di città partenopea è pronta a riversarsi all’interno del catino di Fuorigrotta nonostante le difficoltà. A tal proposito, ecco dunque arrivare la news ad opera della SSC Napoli, inerente i tifosi e da poco diramata attraverso un comunicato ufficiale.

Napoli-Roma, appello ai tifosi da parte della società azzurra

In occasione dell’incontro Napoli-Roma, la società azzurra ci ha tenuto ad avvisare i tifosi attraverso un lungo comunicato. Il club ha infatti chiesto ai supporter partenopei di recarsi allo stadio con largo anticipo, con i tornelli del Maradona che per l’occasione apriranno alle ore 15.30. Questo, per garantire una maggior sicurezza all’esterno dell’impianto, cui posti sono quasi del tutto sold-out fatta eccezione per alcuni tagliandi ancora disponibili nei Distinti inferiori e nelle due Tribune.

Da non sottovalutare, inoltre, il fattore chiusura dell’anello inferiore della Curva B, causa lavori di manutenzione a carico del Comune: la vendita per i tagliandi del settore non è stata aperta, con gli abbonati che hanno invece potuto godere di un nuovo posto ad hoc assegnato nell’anello inferiore della Curva A.

SSC Napoli, il comunicato testuale prima del match contro la Roma