Futuro a Napoli per Insigne? Annuncio a sorpresa di De Laurentiis!

La storia d’amore fra Lorenzo Insigne e Napoli è quasi giunta ai titoli di coda e l’ultima apparizione al Maradona, domenica contro il Genoa, simboleggerà la conclusione dell’avventura azzurra.

Il capitano del Napoli, anche se consapevole di dover dire addio, ha comunque dato tutto in campo senza minimi ripieghi e al riguardo il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha voluto esprimersi sulla vicenda.

Napoli Insigne (Getty Images)

“Lo accoglieremo a braccia aperte”: De Laurentiis a sorpresa su Insigne

Il patron del Napoli è intervenuto in conferenza stampa da Palazzo San Giacomo nel corso di un incontro con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Nell’occasione, il presidente ha espresso alcune dichiarazioni, fra le cui, ha citato anche la prossima partenza di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole:

“Quando sarà finita la stagione parlerò e risponderò a tutte le risposte su Napoli. Per noi le partite sono tutte da giocare in maniera esemplare con attaccamento alla maglia. Chi ama Napoli, il calcio Napoli e un calciatore come lo è stato Insigne che ha dato tutto a questa maglia, allo stadio viene a prescindere dal costo del ticket.

Tra l’altro, abbiamo messo dei prezzi stracciati proprio perché la partita col Genoa è l’ultima di Insigne al Maradona. Poi se Lorenzo non dovesse trovarsi bene nella casetta in Canada allora noi lo accoglieremo con le braccia aperte a Napoli“.