Cremonese, Pecchia: “Mi piacerebbe tenere ancora Gaetano e gli altri ragazzi. Benitez mi ha chiamato: lo farò nei prossimi giorni”

La Cremonese, dopo 26 anni dall’ultima volta, è tornata in Serie A. La fantastica annata del club lombardo si è conclusa con il secondo posto, conquistato nell’ultima giornata ai danni del Monza, e la promozione diretta nel massimo campionato italiano.

A guidare i tanti giovani italiani (tra cui anche Gianluca Gaetano in prestito dal Napoli) artefici di questa impresa, è stato il tecnico Fabio Pecchia, ex giocatore del Napoli e vice di Rafa Benitez nei suo anni in azzurro.

Fabio Pecchia (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore di Formia ha parlato della stagione appena conclusa, dei tanti giovani talenti italiani in prestito dalle big di Serie A e del suo rapporto con Rafa Benitez. Questo un estratto dell’intervista.

Sui giocatori in prestito e sulla possibilità di tenerli in Serie A: “Di certo non mi dispiacerebbe averli ancora con me, ma serve la volontà sia dei giocatori sia delle società proprietarie del cartellino. Vedremo, in questo momento è ancora presto per parlare di futuro. Comunque vada a finire, tutti questi ragazzi giovani dovranno essere riconoscenti per sempre alla Cremonese, che li ha lanciati nel grande calcio”.

Su Gaetano e Fagioli: “C’è un giocatore che non ho trattato benissimo: se potessi tornare indietro mi comporterei in maniera diversa. Invece credo di essere stato bravo ad aver insistito con il centrocampo a due: Gaetano e Fagioli hanno dimostrato di saperlo reggere, dopo il ko di Pisa mi hanno massacrato, ma io ho tenuto duro”.

Il rapporto con Benitez: “L’ho appena sentito, mi ha fatto i complimenti. Del resto abbiamo un contatto quasi quotidiano, lui mi ha aiutato molto, è un maestro nella metodologia di lavoro, nella gestione del gruppo, nella preparazione delle partite”.

Sulla cena a Cremona in caso di promozione: “Nei prossimi giorni vado da lui a Liverpool, ho già in programma il viaggio: salderò lì”.