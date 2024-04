Napoli su Buongiorno: continua il pressing azzurro, le cifre dell’affare

Buongiorno è uno dei centrali più apprezzati dal Napoli: Urbano Cairo valuta però tanto il proprio difensore.

Prima il tecnico, con Antonio Conte che pare sempre più vicino a diventare l’allenatore del Napoli, poi i calciatori. Aurelio De Laurentiis, a differenza di quanto fatto la scorsa estate, vuole programmare minuziosamente la prossima stagione, a partire dal calciomercato.

Sarà vera e propria rivoluzione in quel di Napoli, un po’ come accaduto nell’estate 2022, quella che ha consegnato alla città la squadra che avrebbe poi riportato dopo trentatré anni lo scudetto a casa. Nonostante il breve tempo trascorso, a seguito del campionato attuale, saranno però in molti a lasciare l’ombra del Vesuvio.

Napoli su Buongiorno, la richiesta di Cairo a De Laurentiis per il difensore italiano

Uno dei primi acquisti, sarà con ogni probabilità il difensore centrale. Un acquisto che la tifoseria attende più o meno da 12 mesi, quando in maniera un po’ troppo superficiale, De Laurentiis scelse di optare per una vera e propria scommessa per la sostituzione di Minjae Kim, MVP del campionato 2022/23 nel ruolo di difensore.

Uno dei pupilli del patron del Napoli, è certamente Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino. Il centrale, nel giro della nazionale italiana allenata dall’ex Luciano Spalletti, ha soli 24 anni e rappresenta quel profilo “green” che tanto apprezza De Laurentiis. Nonostante ciò, la valutazione di Cairo, da sempre molto caro in sede di calciomercato, è molto alta.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente dei granata non cederebbe il proprio giocatore per meno di 40 milioni. Una richiesta notevole, la stessa su per giù richiesta al Napoli la scorsa estate per i vari Danso e Scalvini. Valutazione ritenuta all’epoca troppo elevata dalla società partenopea. Il profilo, però, resterebbe quello ideale, anche per la capacità di disimpegnarsi in più sistemi di gioco: Buongiorno è fisicamente e tecnicamente dotato, gioca stabilmente nella difesa a 3 ma sa tranquillamente prendere posto al centro di una difesa a 4.

Insomma, in attesa dell’ufficialità del nuovo tecnico, De Laurentiis potrebbe pensare di spingere a prescindere per Buongiorno, essendo quest’ultimo un calciatore adatto ad ogni esigenza di campo. Quello del centrale granata potrebbe inoltre essere un investimento ad hoc per il possibile arrivo di Conte, sebbene il Napoli non sia l’unico club interessato al calciatore. Sul difensore vi sarebbe infatti anche il Milan, da tempo sul profilo agganciandosi proprio al discorso inerente al tecnico salentino. Molto probabile, infatti, che Buongiorno possa essere uno degli innesti della prossima squadra allenata dall’ex Juventus e Inter.