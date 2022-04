Calciomercato Napoli, non solo Casale: piace un gioiellino del Verona

Il calciomercato del Napoli potrebbe essere costruito con nomi giovani e a costi contenuti. Cristiano Giuntoli ha già messo nel mirino Kvaratskhelia e Olivera, ma sta valutando anche colpi nelle altre zone del campo.

Secondo quanto riferito da L’Arena, il Napoli sta seguendo da vicino Ivan Ilic del Verona. Il centrocampista classe 2001, cresciuto tra Stella Rossa e Manchester City è un nome che ingolosisce molto la dirigenza azzurra.

Calciomercato Napoli Ilic Verona (Getty Images)

Napoli su Ilic: ci sono anche Milan e Atalanta

Il nome di Ivan Ilic non è solo sulla lista mercato di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo lo segue già da qualche mese ma c’è da battere la concorrenza di Milan e Atalanta, società sempre molto attive sui giovani interessanti del nostro campionato.

Ilic ha il contratto in scadenza nel 2026, quindi il Verona chiederà cifre non troppo basse per cederlo. Ma la scadenza a lungo termine apre anche al possibile acquisto in prestito con opzione di riscatto.