Rivoluzione di mercato, Mario Rui e altri tre calciatori possono lasciare il Napoli

Il neo direttore sportivo, Giovanni Manna prepara una rivoluzione in casa Napoli. Le ultime sul mercato azzurro.

Sono ore importanti per il futuro del Napoli. Tra le file azzurre c’è l’assoluta necessità di rifondare il gruppo dopo la stagione deludente. I risultati fissati non sono stati raggiunti, motivo per il quale Aurelio De Laurentiis è pronto ad attuare una mini rivoluzione. Per il presidente non esistono calciatori “incedibili”, in quanto verrà ascoltata ogni tipo di offerta che arriverà a Castel Volturno nei prossimi mesi.

Un altro tassello importante sarà rappresentato dal neo direttore sportivo Giovanni Manna. Quest’ultimo lascerà la Juventus e Cristiano Giuntoli in vista dei prossimi mesi. Non a caso, il giovane dirigente nonostante non faccia parte ancora del club, ha già iniziato a lavorare per il club azzurro. Infatti, nelle ultime ore sarebbero emersi importanti dettagli per quel che riguarda la rivoluzione che sarà imbastita nelle prossime settimane. Sulla lista dei possibili partenti sono stati inseriti calciatori che hanno contribuito alla storia del club.

Mercato Napoli, le prime mosse di Manna: le ultime

Come riportato da “TuttoSport.com” nelle ultime ore in casa Napoli si starebbero gettando le basi per il futuro. Uno dei volti principale è ovviamente quello di Giovanni Manna, il quale sposerà il progetto del club nelle prossime settimane. Il neo direttore sportivo avrà il compito di puntellare la rosa a disposizione del nuovo tecnico. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“In realtà l’ormai ex dirigente della Juventus sta operando da alcune settimane per la nuova società e molto spesso incontra gli altri uomini mercato del club (Chiavelli e Micheli) per fare il punto della situazione sul mercato in entrata, su quello in uscita, sui prestiti (Traorè e Dendoncker saranno restituiti) e sui rinnovi da proporre per i calciatori che hanno contratti con scadenza 2025 (con Anguissa si potrebbe trattare, Juan Jesus sarà libero) e 2026, soprattutto Simeone ed Ostigard, mentre Osimhen sarà ceduto quest’anno e Mario Rui potrebbe chiudere con l’azzurro”.

La volontà di Aurelio De Laurentiis è chiara: ripartire subito. Le prestazioni durante la stagione in corso non sono state entusiasmanti, motivo per il quale diversi reparti andranno rinforzati con uomini di qualità. La società avrebbe già individuato diversi profili, ma ovviamente prima bisognerà annunciare il nuovo allenatore che siederà in panchina in vista dei prossimi anni. A tal proposito, il neo condottiero inciderà in modo netto sui prossimi protagonisti che inizieranno la propria esperienza alla Corte del Vesuvio.