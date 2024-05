Ultimo saluto con il Lecce, Osimhen prova il recupero: cos’è successo nelle ultime ore

Il Napoli si prepara a disputare l’ultimo match di Serie A al Maradona. Di seguito importanti novità sulle condizioni di Osimhen.

Gli azzurri sono reduci dalla partita contro la Fiorentina terminata sul punteggio di 2-2. Ad indirizzare il match è stata la rete di Kvaratskhelia direttamente da calcio di punizione. Tutto sommato, si è intravista una reazione da parte dei calciatori, i quali però hanno dovuto fare a meno del proprio punto di riferimento. Si tratta di Victor Osimhen, il quale continua a lottare con i problemi fisici riscontrati in questa stagione. L’attaccante nigeriano ha avvertito un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di essere a disposizione di Francesco Calzona.

A tal proposito, in vista dell’ultimo match contro il Lecce potrebbero esserci importanti novità. Infatti, il Napoli occupa al momento la decima posizione in classifica ed il piazzamento che consente l’accesso alla Conference League si è complicato ancor più. Quindi, l’ultimo apparizione allo stadio Diego Armando Maradona godrà di una netta importanza per partecipare ad una competizione europea nella prossima stagione. Ovviamente, non si tratta di un obiettivo stagionale ma può essere importante per risollevare il morale dei calciatori dopo mesi durissimi. Per assicurarsi il bottino pieno, l’allenatore avrà bisogno dei suoi uomini migliori tra cui Victor Osimhen.

Verso Napoli-Lecce, le ultime sulle condizioni di Osimhen

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Francesco Calzona ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo il match contro la Fiorentina. Il gruppo ha fatto ritorno all’alba, motivo per il quale l’allenamento di ieri è stato annullato e posticipato a lunedì. Uno dei dettagli più importanti è però legato a Victor Osimhen. Quest’ultimo è volato a Parigi con un jet privato, ma nelle prossime ore farà ritorno in Campania per preparare la sfida contro il Lecce. Allo stadio Diego Armando Maradona potrebbe andare in scena l’ultima apparizione del nigeriano con la maglia azzurra.

Nei prossimi giorni, il calciatore spingerà per tornare al centro dell’attacco. Infatti, seguiranno consulti medici con lo staff azzurro per capire le possibilità di vederlo in campo nell’ultimo match. Intanto, il nigeriano continua ad essere al centro del mercato. Non a caso, tra le società interessate c’è proprio il PSG che diventerà orfano di Mbappé nelle prossime settimane. Va ricordato che nel contratto del calciatore è presente una clausola da ben 120 milioni di euro che assicurerà al Napoli una grossa somma di denaro in vista del mercato.