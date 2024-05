Zielinski saluta il Napoli, grande sorpresa: cos’ha organizzato

Il futuro di Piotr Zielinski è già segnato. Il centrocampista del Napoli lascerà il club al termine della stagione per approdare all’Inter.

La storia d’amore tra Piotr Zielinski e il Napoli ha il futuro già scritto. Il polacco, da anni indossa la maglia azzurra, ma nella prossima stagione si unirà all’Inter di Simone Inzaghi. Il colpo di mercato non ha portato introiti nelle casse partenopee, a causa del contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis non ha assecondato le richieste dell’entourage, “costringendolo” così a cercare una nuova sistemazione.

La piazza azzurra è quindi pronta a salutare Piotr Zielinski. Quest’ultimo è arrivato a Napoli nel lontano 2016, portando con sé tutta la propria classe e determinazione. Dopo anni alle spalle della Juventus, finalmente nella passata stagione, è riuscito a portare il club campano sul tetto d’Italia. Non a caso, resterà per sempre iconica l’immagine che lo ritrae disteso sul prato dell’Allianz Stadium dopo la rete di Raspadori allo scadere. Nell’annata in corso, la musica è stata ben diversa con il polacco autore di prestazioni sottotono e costretto a fare i conti in più occasioni con diversi problemi fisici. Va infatti ricordato che nell’ultimo match contro la Fiorentina non era a disposizione di Francesco Calzona.

Zielinski dice addio al Napoli: pronto a salutare la squadra

Piotr Zielinski saluterà il Napoli nell’ultimo match contro il Lecce. La partita andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona, con il polacco che dirà addio per sempre ai propri sostenitori. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il calciatore ha in programma una cena con il gruppo squadra in occasione del suo compleanno. Di seguito l’analisi del quotidiano.

“Zielinski, altro assente del Franchi e fermo da diverse settimane. Lui, sì, ha il destino già segnato: dal prossimo anno ripartirà dall’Inter. Domani brinderà ai suoi 30 anni in un locale sul mare e per lui sarà anche la festa dell’addio ad amici e compagni”.

Piotr Zielinski è assente da diverse settimane a causa di una lesione muscolare. Il polacco proverà ad essere in campo contro il Lecce nella sua ultima apparizione allo stadio Diego Armando Maradona. Il rapporto con i tifosi continua ad essere ottimale, motivo per il quale vorrà dimostrare un’ultima volta tutte le sue qualità.