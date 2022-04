Kvaratskhelia al Napoli? Giuntoli allo scoperto: “Posso dirlo”

Uno dei nomi più caldi in vista della prossima sessione di calciomercato è quello di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano della Dinamo Batumi. Il Napoli sembra il club più vicino all’ex Rubin Kazan: offerta da 10 milioni di euro circa al club, mentre al calciatore andrà uno stipendio vicino al milione di euro per cinque anni (bonus compresi).

A proposito di questa trattativa ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, al programma Radio Goal, il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Giuntoli su Kvaratskhelia: “Ci stiamo lavorando, è un obiettivo concreto”

Di seguito le dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli:

Kvaratskhelia? “Diciamo che è un ragazzo che seguiamo da tempo e cercheremo di fare il massimo per portarlo a Napoli. C’è ancora un po’ di tempo e dobbiamo aspettare che le cose matureranno nel modo giusto. Mi piace molto, è un calciatore tra i primi della lista per giocare nel Napoli. Ha tutti i parametri per essere un obiettivo serio e concreto”.