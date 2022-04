Calciomercato Napoli: ADL vuole Zaniolo, il piano per strapparlo alla Roma

Un’indiscrezione bomba di calciomercato quella lanciata questa mattina dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il Napoli vuole fare sul serio per Nicolò Zaniolo.

Una notizia – con tanto di prima pagina – che ascrive la squadra partenopea tra le pretendenti per il centrocampista della Roma. Ad alimentare i rumors ulteriori sul futuro dell’ex Inter sono gli ultimi sviluppi tra il calciatore e il tecnico giallorosso, José Mourinho, che è probabilmente pronto a farlo rientrare da titolare contro la Salernitana, senza tuttavia ridimensionare le voci di calciomercato.

Sfida alla Juventus

Non è un mistero che il calciatore sia monitorato dalla Juventus, che considera Zaniolo come uno degli indiziati principali a sostituire il partente Paulo Dybala.

D’altronde, lo stallo tra il calciatore e la Roma nelle trattative per il rinnovo di contratto non fa registrare segnali. Il numero 22 giallorosso guadagna una cifra di 2 milioni di euro annui più bonus, fino al 2024.

Roma Zaniolo

Anche lo stesso agente del ragazzo, Claudio Vigorelli, nelle scorse settimane ha ammesso che, in realtà, la questione non è stata ancora affrontata con la Roma, che ormai fa i conti con la possibilità di lasciarlo partire nel caso in cui non si trovasse un accordo.

Una crepa, quella tra i giallorossi e Zaniolo, in cui, quasi a sorpresa, anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis vuole inserirsi.

“Il Napoli fa sul serio”

Non solo un semplice interessamento, ma c’è la volontà di fare sul serio. Questa è la grossa novità lanciata da Il Corriere dello Sport, spiegando come il Napoli ritenga Zaniolo un nome perfetto per sostituire Lorenzo Insigne, che a fine stagione si accaserà al Toronto.

“Il Napoli vuole Nicolò Zaniolo“, scrive il quotidiano. “E soprattutto fa sul serio: non soltanto si è iscritto a un carnet di illustri corteggiatori che annovera anche la Juve, ma a quanto pare è il pretendente con le intenzioni più concrete“.

In azzurro, tra l’altro, potrebbe ritrovare una sua vecchia conoscenza all’Inter, ossia Luciano Spalletti. Il tecnico partenopeo, infatti, è stato il primo allenatore a concedergli una convocazione in Serie A, prima del suo sbarco a Roma nell’affare Nainggolan e la relativa esplosione.

“De Laurentiis, nel bel mezzo della lotta scudetto, prepara insomma il grande ritorno in Champions“, spiega il giornale. “E Zaniolo, diciamo la verità, sarebbe un nome perfetto per il nuovo corso senza Insigne”.