Mercato Napoli, pazza idea per Osimhen: “Scambio con il big della Premier”

La notizia dell’ultim’ora fa sognare i tifosi azzurri: si aprono le possibilità per l’affare di mercato con il top club inglese.

Il Napoli è pronto a salutare la stagione 2023/2024. L’ultimo impegno di campionato separa gli azzurri dalla conclusione della deludente annata. Al termine della sfida interna con il Lecce, per i partenopei sarà il momento di concentrarsi esclusivamente sul calciomercato che infiammerà le già roventi giornate dei tifosi. Un importante passo in avanti è stato compiuto proprio nella giornata di oggi con l’arrivo del ds Giovanni Manna a Castel Volturno: l’ormai ex Juventus sarà fondamentale per il processo di rifondazione della squadra napoletana.

Il giovane scovatore di talenti è già a lavoro per migliorare il futuro del club campano. Tra le operazioni più importanti e delicate della prima avventura all’ombra del Vesuvio, ci sarà sicuramente quella legata all’acquisto del centravanti che prenderà il posto di Victor Osimhen. Il nigeriano lascerà Napoli dopo ben quattro stagioni, il classe ’98 sogna il grande salto di qualità che probabilmente lo porterà in Premier League. Alcuni dei top club inglesi, infatti, sarebbero intenzionati a pagare la clausola del bomber, ma attenzione perché nelle ultime ore si è aperto un nuovo scenario: possibile scambio con il bomber dello United.

Napoli, Man United su Osimhen: possibile scambio con Hojlund

Il popolo napoletano è pronto a salutare Osimhen dopo la fantastica avventura in maglia azzurra. L’ex centravanti del Lille è alla ricerca di un nuovo club che gli offra la possibilità di esibirsi su grandi palcoscenici, tra cui spunta il Manchester United. Come riferito dalla stampa inglese – riporta il sito di Sport Mediaset – la società si è inserita nella lista delle pretendenti con un’idea davvero interessante: i Red Devils starebbero pensando di proporre al patron partenopeo uno scambio con Rasmus Hojlund, ex volto della Serie A.

Il giovane attaccante danese è approdato nella sponda rossa di Manchester proprio nella scorsa estate, in seguito alla favolosa esperienza all’Atalanta sotto la guida di Gian Piero Gasperini, uno dei nomi più chiacchierati in queste ore in merito alla panchina del club partenopeo. Le caratteristiche del bomber e la conoscenza del campionato italiano potrebbero giocare un ruolo di fondamentale importanza ai fini della trattativa: se confermata, si tratterebbe comunque di una pista di primissimo ordine, anche se c’è da capire se realmente il Napoli accetterà ulteriori compromessi rispetto alla clausola rescissoria.