Politano rivela: “Punizione preparata, è riuscito a farlo Insigne”

Il Napoli ha battuto l’Atalanta nel pomeriggio del Gewiss Stadium: 3-1 per gli azzurri, che hanno dimostrato ancora una volta di essere una seria candidata alla vittoria finale. Per commentare la partita appena terminata ha parlato ai microfoni di DAZN Matteo Politano, protagonista del match con un gran gol.

Napoli’s Italian forward Matteo Politano (L) celebrates with Napoli’s Brazilian defender Juan Jesus (C) and Napoli’s Belgian forward Dries Mertens after scoring during the Italian Serie A football match between Atalanta and Napoli on April 03, 2022 at the Atleti Azzurri d’Italia stadium in Bergamo. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Politano a DAZN: “Siamo carichissimi: ora vogliamo vincerle tutte!”

Di seguito le parole di Matteo Politano durante il post-partita di DAZN:

“Il gol era preparato? Sì, ma con giocatori diversi: ci siamo guardati io e Lorenzo, che ha messo una palla spettacolare, e ci siamo capiti subito. Sono cose che proviamo spesso anche in allenamento, in campo poi è tutta questione di sguardi.

Lo spogliatoio? Siamo carichissimi, sapevamo che oggi era una partita determinante contro una squadra forte e sempre fastidiosa, soprattutto in casa. L’abbiamo preparata bene, volevamo vincerla e adesso puntiamo a vincerle tutte quante”.