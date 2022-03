Juventus, finito l’incontro con l’agente di Dybala: la decisione sul rinnovo!

Si attendevano novità dall’incontro di oggi fra la dirigenza della Juventus e l’agente di Paulo Dybala, decisivo per discutere del rinnovo del contratto del giocatore ex Palermo, in scadenza nella prossima estate.

Rinnovo Dybala Juventus

Fumata nera dopo l’incontro: Dybala non rinnoverà con la Juventus

Tale incontro arriva al termine di un periodo di grande tensione fra l’attaccante argentino e la dirigenza bianconera. Era stato infatti trovato un accordo per il rinnovo già negli ultimi mesi del 2021 ma, dopo alcuni ritardi dovuti a ragioni burocratiche, la dirigenza ha cambiato idea. Così, vista la grande cifra investita per l’acquisto di Vlahovic, essa ha manifestato l’intenzione di abbassare la sua proposta. L’incontro in questione arriva dopo un’infinita serie di rinvii, segno di grande freddezza fra le due parti.

L’esito dell’incontro, durato due ore, è quello previsto: Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. L’argentino lascerà così la Juventus nella prossima estate dopo 7 anni di permanenza.

Questa notizia è destinata a sconvolgere il calciomercato, con le voci di un possibile approdo all’Inter che rischiano di farsi sempre più insistenti.