Panchina Napoli, ore decisive per Gasperini: spunta un indizio clamoroso – ESCLUSIVA

Ore febbrili per la panchina del Napoli ma anche per Gian Piero Gasperini, che ora è il nome più chiacchierato per subentrare a Francesco Calzona.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? I tifosi non fanno altro che chiederselo ormai da settimane e con il passare dei giorni e con l’avvicinarsi dell’ultimo anno di questa annata drammatica, si entra sempre più nel vivo. Tanti i profili accostati al club partenopeo, chiamato nella prossima estate, ormai alle porte, a una profonda rivoluzione, così come confermato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis.

Il nome più acclamato dai tifosi è senza dubbio Antonio Conte, una pista da tenere sempre sott’occhio ma le complicazioni nel trovare una quadra economica definitiva impone quantomeno di esplorare altre piste. La prima di esse porta a Gian Piero Gasperini, pronto a giocarsi la sfida più importante della sua carriera contro gli invincibili del Bayer Leverkusen, in finale di Europa League. A margine della stessa, non è escluso che possa arrivare la decisione di chiudere un ciclo che dura ormai da tempo, scelta che sostanzialmente potrebbe aprire la strada al Napoli.

Gian Piero Gasperini è candidato forte alla panchina del Napoli per il prossimo anno. Tutto passerà da Bergamo, per capire se ci sarà effettivamente la chiusura del ciclo in casa nerazzurra.

Il giornalista Marco Giordano, in esclusiva per Spazio Napoli, svela quelle che sono le ultime novità, entrando nel merito di quella che potrebbe essere la chiave della svolta:

“C’è una chiave possibile per sbloccare l’arrivo di Gasperini a Napoli. Nelle scorse ore abbiamo detto come il tecnico nerazzurro sia l’uomo in pole, perché lo scorso 3 maggio vi abbiamo detto anche delle problematiche economiche per la pista Conte, che non è depennata ma che va un po’ assopendosi. Immaginiamola come un fiume carsico che via via scomparendo, ma che potrebbe riaffiorare. Prima di dare sentenze definitive aspettiamo, ma è chiaro che ora il tutto va guardato con occhi diversi.

Gasperini sta provando a scrivere ulteriormente la storia con l’Atalanta con la finale di Europa League. Dopo la partita, il tecnico incontrerà l’Atalanta. Il summit potrebbe sancire l’addio e qualora si dovesse capire se ci saranno presupposti, allora Ivan Juric è la chiave. Gasperini potrebbe ammorbidire la posizione dell’Atalanta, suggerendo agli orobici l’arrivo del tecnico del Torino, che può essere definito come suo figlio calcistico. Questo è il nome che potrebbe sbloccare la questione della panchina del Napoli non in maniera diretta, ma indiretta. Bisogna capire se l’Atalanta accetta. Gasperini, in ogni caso, ha voglia di provare a emulare Luciano Spalletti e non vuole chiudere la carriera chiudere senza uno Scudetto. Conte non lo depenniamo, mentre Pioli resta in pista. Ci sono altri due nomi, ma che sono in discesa nelle quotazioni: Palladino e Italiano, che sono entrambi monitorati sia dal Torino (in questo caso c’è in ballo anche la posizione di Vanoli, accostato con forza ai granata) che dal Bologna”.