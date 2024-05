Infortuni Napoli, novità da Castel Volturno: il comunicato su Osimhen e Zielinski

È attesa per l’ultima sfida di campionato che segna l’ultima presenza in azzurro (infortunio permettendo) per Zielinski e, con ogni probabilità, anche per Osimhen.

Contro il Lecce, il Napoli ha l’imperativo di chiudere questa disastrosa annata con tre punti, con la speranza che possano bastare per assicurarsi la tanto agognata continuità europea. Nel caso in cui la Fiorentina dovesse vincere la Conference League, infatti, potrebbe bastare anche il nono posto per accedere alla medesima competizione. Al momento, il nono posto è occupato dal Torino, motivo per cui si dovrà sperare anche in un passo falso della compagine di Ivan Juric (oltre che, ovviamente, nella vittoria degli uomini di Vincenzo Italiano in finale contro l’Olympiakos).

Ma non solo: perché Napoli – Lecce avrà sicuramente un significato altissimo per due azzurri, in particolare per Piotr Zielinski e, probabilmente, anche per Victor Osimhen. Se per il polacco c’è la certezza assoluta, con tanto di festa di addio tenutasi nelle scorse ore in occasione del suo compleanno, qualche dubbio ancora c’è per il nigeriano. Anche se tutti gli indizi portano a pensare a un addio al termine della stagione in corso, ragion per cui è lecito pensare che sarà addio per due dei protagonisti assoluti del terzo Scudetto della storia del club partenopeo.

Riusciranno, però, a scendere in campo contro i salentini? Il Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, aggiorna quelle che sono le condizioni dei due azzurri, che in questi ultimi giorni stanno patendo alcuni problemi fisici, così come Mario Rui e Ngonge.

News SSC Napoli, le ultime da Castel Volturno

La SSC Napoli, nel consueto report quotidiano a margine della sessione di allenamento, ha reso noto che Piotr Zielinski e Victor Osimhen, così come Cyril Ngonge e Mario Rui, hanno lavorato a parte in palestra. Non c’è ancora, dunque, il rientro in gruppo, ma ciò non dovrebbe creare problemi circa una presenza degli stessi nell’ultima partita di Serie A.

Novità, invece, per quanto riguarda Pierluigi Gollini: l’ex Fiorentina e Tottenham è infatti rientrato in gruppo e sarà, di conseguenza, disponibile per l’ultimo atto della stagione 2023 – 24.

Report Napoli: il comunicato dopo l’allenamento

Di seguito, il comunicato pubblicato dalla SSC Napoli: