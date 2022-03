Il Napoli sembra forte sulle tracce di Khvicha Kvaratskhelia, esterno d’attacco georgiano classe 2001, di proprietà del Rubin Kazan ma in prestito alla Dinamo Batumi fino al termine della stagione.

Negli ultimi giorni si l’interesse degli azzurri per il giovane attaccante si è fatto sempre più vivo, tanto da essere diventato il primo nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli per il dopo Insigne.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

“Kvaratskhelia diventerà un top player”: parla il capitano della Dinamo Batumi

Mamuka Kobakhidze, capitano della Dinamo Batumi e difensore della Nazionale georgiana, in esclusiva ai nostri microfoni, ha parlato di Kvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia è nel mirino del Napoli: ce lo puoi raccontare? Pensi sia pronto per la Serie A? “Posso dire che è sicuramente un top player. E per quanto mi riguarda sonon certo che sia pronto per qualsiasi cosa”.

“Posso dire che è sicuramente un top player. E per quanto mi riguarda sonon certo che sia pronto per qualsiasi cosa”. Avete mai parlato del suo futuro? I tidosi del Napoli possono stare sicuri? “No, non abbiamo mai discusso di questo. Onestamente non so niente sul suo futuro“.

“No, non abbiamo mai discusso di questo. Onestamente non so niente sul suo futuro“. Nel caso si trasferisse, può essere subito titolare in azzurro? “Non lo so ma sono certo che è sicuramente più forte di Elmas, al 100% (ride, ndr.)“.

Il nome di Kvaratskhelia ora sembra sempre più vicino al Napoli ma servirà esaudire le richieste da 15 milioni del Rubin Kazan. Qualche settimana fa c’è stato anche un incontro a Castel Volturno tra gli agenti del classe 2001 e la dirigenza del Napoli.

Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Chi è e come si pronuncia Kvaratskhelia, il fantasista nel mirino del Napoli

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere il primo rinforzo estivo del Napoli 2022-23. L’esterno classe 2001 nel 2019 è stato inserito nella lista dei 50 giovani più interessanti del futuro e da lì ha attirato gli occhi di tanti club importanti.

Destro naturale, il ruolo che predilige è quello di esterno sinistro d’attacco. Fa del funambolismo la sua qualità migliore, è un perfetto uomo dribbling e un ottimo assist-man. Meno abituato a svariare anche sulla fascia destra e a fare gol, invece.

Khvicha Kvaratskhelia si pronuncia: “Kuicia Cuaraskelia“. In georgiano la “T” non si pronuncia e la “KV” si legge “CU”. Potrebbe essere importane iniziare ad imparare il suo cognome perché potrebbe essere il nuovo esterno sinistro del Napoli che verrà.

A cura di Salvatore Amoroso