Il Napoli rilancia l’offerta: l’idea di Giuntoli per il dopo Insigne!

Restano otto partite a Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli. Otto partite per regalare il sogno ai propri tifosi prima di fare le valigie per Toronto. Nel mentre il Napoli si prepara al suo addio, guardando ai possibili talenti che potrebbero sostituire l’attaccante di Frattamaggiore.

FOTO: Getty Images, Lorenzo Insigne

I nomi che interessano maggiormente il ds Cristiano Giuntoli sono quattro. Si tratta di Hamed Traorè, il giovane attaccante del Sassuolo classe 2000, Khvicha Kvaratskhelia, 21enne che gioca attualmente nella Dinamo Batumi, Charles De Ketelaere del Club Bruges e Adnan Januzai del Real Sociedad.

L’interesse più concreto in questo momento è proprio per l’ultimo di questi quattro, in scadenza di contratto con il club spagnolo. Il 27enne belga avrebbe già ricevuto una proposta di rinnovo dal Real Sociedad, ma il rilancio del Napoli sarebbe addirittura superiore. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.