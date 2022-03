Nelle prossime settimane attenzione sarà volta al futuro di Dries Mertens, aggrappato alla speranza di poter strappare il rinnovo al Napoli che, al contempo, fa le sue valutazioni.

Il club azzurro gode di un’opzione unilaterale del contratto: le condizioni attuali, però, non sono ritenute congrue, perché il suo ingaggio è praticamente l’antitesi alla nuova politica lanciata da Aurelio De Laurentiis.

Un abbattimento del monte ingaggio che potrebbe fare vittime illustri, e Ciro può non essere da meno. Tutto dipenderà dai colloqui che andranno in scena di qui al prossimo futuro che, a prescindere da un possibile rinnovo contrattuale, potrebbe essere ancora in Serie A.

L’Inter pronta a ritornare alla carica: la situazione

L’Inter continua a monitorare l’evolversi della situazione: la società nerazzurra è alla ricerca di un altro colpo di esperienza in attacco e il feeling dell’amministratore delegato Beppe Marotta per i parametro zero è cosa ormai risaputa.

(From L) Inter Milan’s CEO Giuseppe Marotta, Inter President Steven Zhang and Inter’s Delegate Manager Alessandro Antonello attend the Serie A football match Inter Milan vs Sampdoria on May 08, 2021 at the San Siro stadium in Milan. – Inter sealed the ‘Scudetto’ for the 19th time after nearest rivals Atalanta were held 1-1 at Sassuolo last May 02, 2021. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

A rivelarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che scrive:

“(…) Restando in Italia, è bene stare attenti al nome di Dries Mertens, a oggi lontano dal rinnovo con il Napoli. Va ricordato, a tal proposito, che proprio prima di firmare l’ultimo accordo con De Laurentiis il belga aveva in mano un’offerta dell’Inter”.

Francesco Fildi