Si avvicina il match di andata di Europa League tra Barcellona e Napoli, valido per i sedicesimi di Europa League. Il club azzurro cercherà di staccare il pass per gli ottavi di finale, ma dovrà superare nel doppio confronto la squadra di Xavi.

Il tecnico Luciano Spalletti sta già valutando quelle che saranno le scelte di formazione, tenendo atto dell’emergenza esterni che si è palesata con il doppio infortunio di Matteo Politano e Hirving Lozano.

Chi titolare sulla fascia destra?

Gioco forza, l’allenatore azzurro dovrà ripiegare su un adattato per la fascia destra. Diverse sono le ipotesi percorribili: da Elmas, reduce da una prova non convincente contro l’Inter, a Malcuit, che spesso ha ricoperto anche il ruolo di esterno alto.

Senza escludere la carta Adam Ounas, che nella sfida contro l’Inter è entrato nei minuti finali e pronto sicuramente a dare il suo contributo almeno a gara in corso. Decisamente meno conservativa, ma sicuramente sorprendente, la possibilità che Spalletti possa affidarsi a Dries Mertens, che potrebbe giocare in coppia con Victor Osimhen. Tutte ipotesi che il tecnico valuta e che scioglierà soltanto nelle prossime ore.

Napoli Insigne Mertens (Getty Images)

Le ultime

Per il resto, Spalletti può contare finalmente su un gruppo al completo. Solito il ballottaggio in porta tra Alex Meret e David Ospina, con il colombiano che anche questa volta appare favorito. Dovrebbe essere invece confermata la linea difensiva vista contro l’Inter, a meno che non si decida di optare su uno schieramento diverso alla luce della situazione esterni.

A centrocampo, potrebbe tornare titolare Frank Zambo Anguissa visto l’infortunio muscolare di Stanislav Lobotka. Il camerunense è l’indiziato numero uno a formare la coppia della mediana con Fabian Ruiz, osservato speciale al Camp Nou.

Francesco Fildi