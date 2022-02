Fabian: rinnovo sempre più complicato, il calciatore sogna due club

Il Napoli e Fabian Ruiz nei prossimi mesi dovranno scendere nei dettagli in merito alle trattative per il rinnovo di contratto. L’attuale accordo tra le parti è valido fino al giugno del 2023, termine che obbliga quantomeno a parlarsi per evitare un altro addio a parametro zero.

Tuttavia, le difficoltà sono note a tutte, considerando soprattutto quella che è la nuova politica del club partenopeo in materia di tetto ingaggi. Per questo il futuro del centrocampista spagnolo è tutto da scrivere, aperto a ogni scenario.

La situazione

A tracciare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, rivelando quelli che sono i primi contatti tra le parti che non sarebbero stati fruttuosi.

La distanza tra domanda e offerta resta ampia: uno stallo che ha congelato la situazione in attesa di nuovi sviluppi. Anche dal mercato, dove la concorrenza non manca.

Non da ultime, le sirene dal Newcastle nel mercato di gennaio, che sarebbe stato pronto addirittura a prendere subito l’ex Betis. E non solo: Arsenal, Liverpool e i due club di Manchester. Tutti club interessati in vista dell’estate, senza dimenticare i corteggiamenti spagnolo. Ipotesi che affascina, non poco, il numero 8 azzurro.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Fabian Ruiz of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Priorità al ritorno in Spagna

Secondo il quotidiano, il calciatore sarebbe felice di un possibile ritorno in Liga, dove due club lo monitorano attentamente da tempo. Il pensiero non può che andare ai prossimi avversari europei del Napoli, il Barcellona. Il doppio confronto con la squadra di Xavi, a questo punto, potrebbe diventare una vetrina per Fabian, che si guarda attorno.

Anche il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, artefice dello sbarco in azzurro dello spagnolo, è uno degli obiettivi del ragazzo, per il quale il Napoli è pronto a valutare offerte nel caso in cui la questione rinnovo dovesse rivelarsi irrimediabilmente compromessa.

In ogni caso, servirà un’offerta che De Laurentiis – pur disposto ad ascoltare i potenziali acquirenti – possa ritenere congrua al valore del calciatore.

Francesco Fildi