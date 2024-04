Conte, dietrofront a sorpresa: “C’è un altro nome in pole per il Napoli”

Conte avrebbe accettato la proposta di De Laurentiis, poi il dietrofront inaspettato: c’è un altro allenatore in pole per il Napoli

Manca oramai meno di un mese al termine del campionato. Con il pareggio contro la Roma le speranze di vedere il Napoli in Europa sono ridotte al minimo. Intanto però la società continua a lavorare per programmare la prossima stagione. C’è attesa per quello che potrebbe essere un calciomercato rivoluzionario, ma prima bisognerà risolvere le questioni direttore sportivo e allenatore. Se per quanto riguarda il ds tutto lascia pensare a Giovanni Manna, per l’allenatore il discorso è diverso.

Nella giornata di sabato sono sbucati rumors secondo cui Conte sarebbe il nome in pole per la panchina del Napoli. Dopo mesi di trattative avrebbe accettato la proposta di De Laurentiis, e scalzato quindi la concorrenza di Pioli, Gasperini e Italiano. I tifosi hanno accolto la notizia con gioia, è lui il nome che farebbe incendiare la piazza. L’ambiente vuole Conte, e credono che sia l’allenatore giusto dal quale ripartire dopo la deludente stagione corrente.

Conte al Napoli? Dietrofront inaspettato: l’indiscrezione

L’edizione odierna de La Repubblica conferma le voci secondo le quali Conte avrebbe dato piena disponibilità al Napoli, e quindi accettato la proposta di De Laurentiis. Tuttavia il patron azzurro si sarebbe reso protagonista di un inaspettato dietrofront. Il presidente del Napoli avrebbe bloccato a sorpresa il colpo Conte. “Nel suo casting è infatti avanzato all’improvviso il nome di Stefano Pioli e c’è pure l’opzione di Domenico Tedesco, ct del Belgio”, scrive il quotidiano.

Se il nome di Pioli è ben noto da settimane, dato l’oramai quasi certo addio al Milan, quello di Tedesco è un nome nuovo. Si tratta di un allenatore che – seppur molto giovane (ha solo 38 anni) – ha tanta esperienza in campo internazionale, avendo allenato Schalke 04, Borussia M’Gladbach, Lipsia ed ora la Nazionale del Belgio. Il suo contratto è valido sino al 2026, ma potrebbe lasciare Lukaku e compagni già al termine dell’Europeo.

Chi è Domenico Tedesco, nuovo candidato alla panchina del Napoli

Tedesco è un allenatore di calcio italiano, ma con cittadinanza tedesca. Nato a Rossano, in provincia di Cosenza, ma formatosi calcisticamente ad Aichwald, in Germania, non ha mai realmente sfondato da calciatore professionista. Al contrario, dopo aver conseguito una laurea in ingegneria gestionale ed aver lavorato anche in Mercedez-Benz, ha frequentato il corso da allenatore, risultando tra i migliori della classe. Da Aichwald poi l’ascesa verso il vertice della Bundesliga e, dal 2023, il ruolo di Ct del Belgio.