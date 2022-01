Napoli – Gatti: il retroscena sull’offerta degli azzurri. Un club di Serie A pronto a soffiarlo

Uno degli obiettivi del Napoli in vista dell’estate per la difesa è Federico Gatti, difensore di proprietà del Frosinone. A confermare dell’interesse degli azzurri (per giugno, ndr) è stato lo stesso direttore Guido Angelozzi, che nella serata di ieri ha apertamente dichiarato che il Napoli ne valuta un assalto per i prossimi mesi.

A fare il punto sulla trattativa è il portale calciomercato.com, confermando ulteriormente la volontà dei partenopei di farsi sotto per il classe ’98, ma la concorrenza non manca. E addirittura ci sarebbe stata la proposta di De Laurentiis prima dell’acquisto di Axel Tuanzebe.

L’offerta degli azzurri

Stando alla medesima fonte, l’unico club che ha fatto un’offerta concreta per Gatti è stato proprio il Napoli: prestito con diritto di riscatto, ma il Frosinone ha giudicato troppo bassa la cifra iniziale e inoltre, in caso di cessione, vorrebbe chiuderla a titolo definitivo o con un prestito con obbligo.

In ogni caso, i partenopei continuano a seguire l’evolversi della situazione parallelamente alla questione Zerbin, altro calciatore che sta facendo bene nelle fila dei ciociari. Con l’unica differenza, però, che l’attaccante è già di proprietà del Napoli.

Su di lui c’è anche il Torino

Altro club pronto a mettere le mani su Gatti è il Torino di Ivan Juric. in previsione di un probabile addio del brasiliano Bremer a fine stagione.

TURIN, ITALY – DECEMBER 19: Ivan Juric, Head Coach of Torino FC looks on prior to the Serie A match between Torino FC and Hellas Verona FC at Stadio Olimpico di Torino on December 19, 2021 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Il classe ’98 del Frosinone – si legge – è il primo nome nella lista del ds Vagnati, che sta preparando un’offerta da circa 10 milioni tra parte fissa e bonus. Potrebbe arrivare subito o per il prossimo mercato.

Francesco Fildi