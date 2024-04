Mercato Napoli, conferme sul colpo a sorpresa: affare da 30 milioni

Mercato Napoli, il club partenopeo studia un colpo a sorpresa per il prossimo calciomercato estivo: pronti 30 milioni di euro

In vista del prossimo calciomercato estivo è attesa una vera e propria rivoluzione in casa Napoli. I risultati stagionali senza dubbio stanno inducendo la società a procedere verso questa direzione, e le ultime voci di mercato non sono nient’altro che una conferma. La tanto attesa rivoluzione partirà da due figure di fondamentale importanza: il ds e l’allenatore, la cui scelta indirizzerà anche le strategie di mercato del club.

Per quanto riguarda il direttore sportivo in pole c’è Giovanni Manna, attuale dirigente della Juventus e unico candidato, per il momento, ad assumere il ruolo in questione. Tutti i rumors portano a lui come successore di Mauro Meluso. Per quanto riguarda l’allenatore invece le opzioni sono varie. I due nomi più accreditati sono quelli di Conte ed Italiano, con Pioli e Gasperini sullo sfondo.

Anche la rosa subirà grosse variazioni. A parte la cessione già decisa di Zielinski, che passerà a parametro zero all’Inter, sono vari i calciatori che potrebbero lasciare il Napoli a fine stagione. Anche Osimhen è sulla lista dei cedibili. La sua cessione apporterebbe nelle casse del club un’ingente somma di denaro, che gli azzurri investirebbero poi sull’eventuale sostituto.

Sostituto Osimhen, obiettivo dalla Liga: servono 30 milioni di euro

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che il Napoli avrebbe messo gli occhi su Artem Dovbyk, attaccante ucraino in forza al Girona, squadra sorpresa della Liga. Per lui quest’anno 18 reti in campionato, su 30 presenze totali, che hanno contribuito senza dubbio alla stagione da sogno del club catalano.

Per lui, almeno stando a quanto riportato dal quotidiano, il Girona ha fissato il prezzo: 30 milioni di euro. Si tratta di una plusvalenza notevole per il club spagnolo, che solo la scorsa estate lo ha acquistato dal Dnipro per soli 8 milioni di euro. Ora tocca al Napoli valutare l’affondo decisivo in vista dell’estate.

Mercato Napoli, piace Dovbyk: caratteristiche tecniche

Dovbyk è un attaccante mancino, alto 1.89, generalmente adatto a giocare come unica punta. Fa del fisico una delle sue caratteristiche principale. È infatti dotato di un’ottima capacità di protezione palla, che associata ad una buona tecnica di base fa di lui un’arma fondamentale per dispiegare le trame offensive del Girona. In Spagna è anche rigorista. Staremo a vedere se sarà l’ucraino il giocatore sul quale il Napoli punterà per il post Osimhen.