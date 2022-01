Ultime mercato Napoli: occhi su Gatti, parla il ds del Frosinone

Il calciomercato del Napoli è ancora vivo per gli ultimi giorni di gennaio. Gli azzurri sono alla ricerca di un terzino sinistro e il nome che più piace è Mathias Olivera del Getafe. Sulla lista di Cristiano Giuntoli, però, ci sono anche alcuni difensori centrali e uno dei più interessanti è Federico Gatti del Frosinone.

Federico Gatti Napoli

Calciomercato Napoli, Gatti è un obiettivo

Federico Gatti è un obiettivo di mercato del Napoli. Il difensore classe ’98 si sta dimostrando uno dei più forti della Serie B e su di lui ci sono tantissimi club di Serie A. Gli azzurri, in estate, proveranno a prenderlo, come confermato da Guido Angelozzi.

Il direttore sportivo del Frosinone, ai microfoni di Sportitalia, ha svelato l’interesse del club azzurro: “Il Napoli su Gatti? Sì, è vero. piace molto al Napoli, ma per giugno e non per ora“.