Rivoluzione Napoli, la Gazzetta si sbilancia: David e altri quattro nomi per il futuro

Rivoluzione estiva per il Napoli, la Gazzetta dello Sport tira in ballo quattro nomi per il futuro: tutte le opzioni di mercato

Appare oramai assodato che quest’estate ci sarà una rivoluzione in casa Napoli. Troppo deludenti i risultati stagionali, condizionati da una cattiva gestione estiva. La dirigenza vuole dare una scossa a tutto l’ambiente. Si partirà da figure come il ds e l’allenatore, per poi passare alla rosa.

A questo punto davvero nessuno appare incedibile agli occhi di De Laurentiis. Al momento però due calciatori sono praticamente sicuri di lasciare Napoli a fine stagione, e non si tratta di due pedine semplici da sostituire: Zielinski e Osimhen.

Il polacco passerà a parametro zero all’Inter campione d’Italia, dopo che non si è trovato l’accordo per il prolungamento del contratto con il Napoli. Per Osimhen invece ci sarà da pagare la clausola presente sul suo contratto. Tutto ciò per un bottino totale vicino ai 150 milioni di euro, cifra che la dirigenza ha intenzione di reinvestire per permettere al Napoli di tornare grande.

Cessioni di Zielinski e Osimhen: come il Napoli reinvestirà il bottino

L’edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport riporta che la cessione di due pezzi grossi come Zielinski e Osimhen potrebbe aprire le porte a ben cinque colpi. Lo scouting è al lavoro per individuare i profili più idonei sul quale fondare il Napoli del futuro. Per l’attacco l’obiettivo numero uno è Jonathan David – nome già noto – centravanti canadese del Lilla. Per lui serve una somma vicina ai 45 milioni di euro.

A centrocampo invece il sogno è Sudakov, talento ucraino classe 2002. Per lui c’è una concorrenza agguerrita, in passato si è parlato anche di Juve. In questo caso il club partenopeo dovrebbe esborsare una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il quotidiano riporta anche il possibile acquisto di Guido Rodriguez, esperto centrocampista campione del Mondo con l’Argentina, che a fine stagione dovrebbe lasciare il Betis in scadenza. Il Napoli è una possibilità a parametro zero.

Calciomercato Napoli, non solo Hancko: altro centrale sul taccuino

Il reparto nel quale si agirà è probabilmente la difesa, che quest’anno ha maledettamente sofferto la mancanza di Kim. Il nome più accreditato per rinforzare la rosa di centrali difensivi azzurri è David Hancko, centrale slovacco del Feyenoord. Un investimento importante anche in questo caso: si parla di 25 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport riporta anche del possibile approdo in azzurro di Martinez Quarta, centrale argentino della Fiorentina. Si tratta di un’altra pedina utile per rinforzare un reparto in estrema difficoltà. Per il difensore della Viola servono 10 milioni di euro.