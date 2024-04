Scudetto Napoli, attesa per l’anniversario: previsto grande evento con Spalletti

Anniversario scudetto Napoli, giovedì 2 maggio evento in centro città, invitato anche Luciano Spalletti: rivelati tutti i dettagli

In settimana ricadrà il primo anniversario della vittoria del terzo scudetto del Napoli. Per l’occasione la società renderà disponibile nelle sale il docu-film “Sarò con te”. La pellicola racconterà i mesi che hanno preceduto il tricolore e al suo interno vi saranno tanti filmati inediti di una stagione storica per Napoli e per il Napoli Calcio.

La data d’inizio della proiezione è fissata per la sera del giorno venerdì 3 maggio, quando andrà in scena un’anteprima speciale dove probabilmente presenzieranno anche i protagonisti dello scudetto.

L’anteprima sarà trasmessa con un giorno di anticipo rispetto al giorno nel quale ricade l’anniversario. C’è grande attesa tra i tifosi azzurri per assistere al film. Tantissimi i cinema che tra Napoli e provincia hanno già aderito all’anteprima notturna con decine e decine di biglietti prenotati online.

Proiezione film scudetto Napoli, sorpresa in sala: invitato Spalletti

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, venerdì 3 maggio andrà in scena, in un noto cinema del centro di Napoli, un’anteprima della pellicola. Come detto in precedenza, è probabile che alla prima del film vi siano anche i protagonisti della cavalcata scudetto. E a quanto pare è stato invitato anche mister Spalletti.

All’anteprima del film dunque potrebbe esserci, oltre ai calciatori e dirigenti protagonisti, anche il CT della Nazionale Luciano Spalletti. I tifosi del Napoli attendo speranzosi di rivedere il mister che ha coronato il sogno. In città Spalletti è ancora tanto amato e certamente un suo ritorno, in un’occasione speciale come quella in questione, sarà ben accolto.

“Sarò con te”, il film dello scudetto del Napoli: invitato anche Spalletti

La storia del terzo Scudetto del Napoli in un film che sarà unico e indimenticabile per tutti i tifosi e che resterà per sempre negli annali della storia del club. Questo è quello che tutti si aspettano dalla proiezione che prenderà il via da venerdì 3 maggio. Il terzo trailer pubblicato dal Napoli pochi giorni fa ha rivelato alcuni dei protagonisti della pellicola.

Oltre a filmati inediti sulla squadra parleranno tante personalità vicine al mondo Napoli. Da Geolier, a Fabio Cannavaro, fino ai grandi volti del cinema come Luisa Ranieri, Marco D’Amore e Toni Servillo. Dunque, le aspettative sono davvero alte, i tifosi sperano di vivere qualcosa di indimenticabile.