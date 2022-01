Napoli – Salernitana: Osimhen dal 1′? Le probabili formazioni

Il Napoli si avvicina alla sfida in programma alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, dove sarà ospite la Salernitana di Stefano Colantuono in quello che sarà il derby campano. Gli azzurri cercheranno di portare a casa 3 punti di vitale importanza, con la speranza di approfittare del pareggio tra Lazio – Atalanta e con la possibilità di guadagnare qualche punto tra Milan e Juventus, che si affronteranno invece in serata.

Luciano Spalletti per l’occasione potrebbe lanciare dal primo minuto Victor Osimhen, che scalpita ed è pronto a mettere nelle gambe minuti preziosi. Possibile anche il ritorno tra i convocati del capitano Lorenzo Insigne, che andrebbe in ballottaggio con Eljif Elmas (con quest’ultimo favorito).

Osimhen Bologna Napoli

Ospina o Meret tra i pali? Le probabili in casa Napoli

Per il resto poco o nulla potrebbe cambiare rispetto alla vittoria al Dall’Ara contro il Bologna. Sempre più probabile la conferma tra i pali di Alex Meret, con ottime sensazioni riguardo David Ospina su un possibile impiego dalla panchina.

La linea dei quattro di difesa potrebbe essere anch’essa invariata, con l’instancabile Di Lorenzo a destra e la coppia centrale Rrahmani e Juan Jesus. A sinistra, spazio a Mario Rui che dopo la guarigione da Covid-19 si è ripreso ormai le redini della catena mancina.

A centrocampo dovrebbe essere confermati sia Fabian Ruiz che Stanislav Lobotka, dopo la buonissima prova di entrambi nel precedente match.

In attacco, invece, gli altri due ballottaggi: a sinistra dubbio tra Elmas e Insigne, e davanti tra Osimhen, Petagna e Mertens, con il nigeriano che avrebbe una chance concreta di partire dall’inizio.

Napoli’s Italian forward Lorenzo Insigne celebrates after scoring a second penalty during the Italian Serie A football match between Napoli and Bologna on October 28, 2021 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Lozano e Zielinski a completare il tridente di trequarti dietro la punta.

Emergenza in casa Salernitana

Se la partita è stata in dubbio fino a qualche ora fa lo si deve all’emergenza in casa Salernitana, colpita in modo particolare nelle ultime settimane dal cluster Covid-19. Colantuono, tuttavia, è riuscito a recuperare qualche pedina, con gli attuali positivi che a oggi sono fermi a 6. Proprio da ultimo, la negatività annunciata di Riccardo Gagliolo, anche se resta da verificarne la tenuta fisica per i 90′.

Assenti invece sia l’esperto Franck Ribery che Simy, che lasceranno spazio in avanti ai favoriti Bonazzoli e Vergani.

Di seguito, le probabili scelte dei due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Elmas, Osimhen.

SALERNITANA (4-4-1-1) – Belec, Zortea, Gyomber, Veseli, Ruggeri: Kechrida, Di Tacchio, Schiavone, Obi; Bonazzoli, Vergani.

Francesco Fildi