Contratti in scadenza: Mertens vuole il rinnovo, per altri due calciatori non c’è dialogo

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano da Napoli. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile scambio con il portiere Dragowski della Fiorentina, superato nelle gerarchie da Pietro Terracciano per difendere la porta viola.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’agente dell’estremo difensore azzurro sta lavorando con serenità per pianificare il futuro del suo assistito. Il contratto di Meret scadrà nel 2023, motivo per cui nei prossimi mesi potrebbero esserci importanti novità per il prosieguo della sua carriera.

FOTO: Imago – Ospina Real Madrid Calciomercato Napoli

Altri due nomi infiammano il mercato in uscita del Napoli: quello di Ospina (seguito dal Real Madrid, dove ritroverebbe il tecnico Ancelotti) e quello di Ghoulam. Entrambi saranno legati al club di De Laurentiis fino a giugno, poi potranno trasferirsi altrove a parametro zero. Ipotesi che ad oggi appare più che concreta.

Mertens, anche lui in scadenza, continua a sperare che il Napoli possa esercitare l’opzione di rinnovo per un’altra stagione.