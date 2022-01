Iervolino: “Napoli-Salernitana si giocherà. Stimo De Laurentiis, ho in mente progetti con lui”

Napoli-Salernitana si giocherà. Fortunatamente, sono diminuiti i positivi in casa granata e la squadra neopromossa domani partirà in direzione Napoli per disputare il match. A conferma di ciò, sono arrivate anche le parole del nuovo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, intervenuto stasera a Radio Kiss Kiss Napoli.

Salernitana-Napoli

“Conosco bene e stimo tanto Aurelio De Laurentis, siamo amici e domani saremo insieme allo stadio. Lui ha investito tantissimo e ha fatto un miracolo per il Napoli, se non l’ha fatto nell’impianto sportivo non ce ne erano le condizioni.

Ad oggi siamo pronti per giocare, l’emergenza è rientrata, abbiamo meno di nove giocatori contagiati e non penso che domani ci saranno novità. Dobbiamo dare l’esempio noi presidenti per rinnovare questa industria, anche dal punto di vista politico, per me il campionato andava fermato e rimango ancora di questa idea.

Il derby è un evento che mi voglio vivere appieno, non vedo l’ora anche di incontrare Aurelio De Laurentis e discutere con lui di tanti progetti. Sarà una bella partita. Napoli campione e Salernitana salva? Speriamo assolutamente di sì“.