Zerbin, ancora una doppietta con il Frosinone: il Napoli lo tiene d’occhio

Alessio Zerbin è uno dei talentini del Napoli che più sta stupendo lontano dagli azzurri. Il giovanissimo attaccante del Frosinone sta mettendo in mostra tutte le sue qualità con la maglia dei ciociari in Serie B. Anche quest’oggi, su campo della capolista Pisa, ha portato i suoi ad un’importantissima vittoria con una bella doppietta.

Zerbin Gol Frosinone

Zerbin, altra doppietta con il Frosinone

In Serie B è Zerbin show con il Frosinone. L’attaccante classe ’99 di proprietà del Napoli è andato a segno anche oggi con una spettacolare doppietta che ha permesso alla squadra di Fabio Grosso di fare un altro scatto verso la zona play-off.

Con la doppietta di oggi contro il Pisa (un gol davvero spettacolare, a giro, “alla Insigne”, dal vertice dell’area di rigore), Alessio Zerbin è salito a quota 7 reti complessive, 6 in Serie B e 1 in Coppa Italia. Il Napoli lo tiene d’occhio per il futuro e ne valuterà, a fine stagione le qualità. Potrebbe diventare un’arma in più per Luciano Spalletti.