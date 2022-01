Ansia Covid-19 per il Napoli: due azzurri attendono il tampone

Il Napoli sta vivendo un periodo complesso a causa di diverse positività al Covid-19. Contro la Juventus, Luciano Spalletti dovrà rinunciare a diversi titolari e reinvetare l’11 che scenderà in campo. Nei giorni scorsi sono stati posti in isolamento Andrea Petagna e Kevin Malcuit per contatti con un positivo.

Andrea Petagna Napoli

Napoli, oggi i risultati dei tamponi di Petagna e Malcuit

Petagna e Malcuit saranno arruolabili per la Juventus? La decisione arriverà tra poche ore e dipenderà da un tampone effettuato nei giorni scorsi. Repubblica, nell’edizione odierna, ha spiegato la situazione relativa ai due azzurri.

“Petagna e Malcuit devono aspettare l’esito di un nuovo tampone per liberarsi dall’isolamento fiduciario, imposto a entrambi i giocatori a causa di un contatto diretto con un contagiato al virus. Spalletti può dunque sperare di riaverli a disposizione per la trasferta di giovedì a Torino che sta preparando in una situazione paradossale e quasi ingestibile” .