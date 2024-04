Erede Osimhen, il Napoli rischia lo “scippo”: pronti 35 milioni

Il Napoli ha trovato il vero erede di Victor Osimhen: le big della Premier League si infilano nella trattativa.

Aurelio De Laurentiis è disposto a ricostruire la squadra dopo la deludente stagione. Le cessioni saranno diverse a partire da Zielinski che non rinnoverà il suo contratto passando per i non riscattati fino ad arrivare alla cessione di Osimhen. L’attaccante nigeriano è sotto i riflettori delle big d’Europa, disposte a pagare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro.

In pole per l’acquisto ci sarebbe il Paris Saint-Germain che a seguito dell’addio di Kylian Mbappè dovrà necessariamente trovare un degno erede. Intanto, gli azzurri si guardano intorno e sondano il terreno per alcuni attaccanti molto interessanti. Tra questi c’è il talento del Bologna, Joshua Zirkzee, acclamato dalle squadre di Premier League.

L’Arsenal, infatti, avrebbe abbandonato la pista Osimhen poichè troppo onerosa ed avrebbe optato per le trattative che porterebbero a Zirkzee ed a Gyokeres dello Sporting Lisbona. Alla dirigenza azzurra piace molto anche Santiago Gimenez del Feyenoord cha ha vissuto un’ottima stagione. In pole, però, rimane il nome di Jonathan David del Lille. Il 24enne canadese ha un contratto in scadenza fissato al 2025. La sua valutazione di mercato è di circa 50 milioni ma in estate sarà in scadenza ed il Napoli potrebbe acquistarlo per una cifra inferiore.

Due club di Premier League su David, la situazione

Il centravanti del Lille dopo una fase di stagione in cui ha faticato parecchio è riuscito a ritrovare la giusta continuità che lo ha sempre contraddistinto negli ultimi anni. David ha siglato 24 gol tra Ligue 1, Coppa di Francia e Conference League e sul suo acquisto si starebbero muovendo i principali club d’Europa. Tra questi figurano Aston Villa e Manchester United.

I due club inglesi vorrebbero assicurarselo per il prossimo anno dato che il calciatore con ogni probabilità lascerà la Francia. Le richieste riguardo allo stipendio sono abbastanza alte per le casse partenopee: ben 5 milioni a stagione oltre ad un cartellino che seppur a ribasso richiede un sostanziale sforzo economico, ben 35 milioni di euro.

Con la maglia del Lille ha siglato finora 82 gol in 180 partite disputate ed ha vinto un campionato di Ligue 1 nella stagione 2020/21. Nella successiva ha alzato il trofeo della Supercoppa Francese. Anche in Nazionale il suo score è notevole: 26 reti in 46 gare disputate oltre al Mondiale in Qatar in cui si è mostrato come vero leader della nazionale canadese.