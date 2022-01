Dal Napoli: “Malcuit e Petagna in isolamento domiciliare a causa di un contatto con persone positive al Covid-19”

Brutte notizie per il Napoli nel giorno di Capodanno, con Luciano Spalletti che dovrà fare a meno nei prossimi giorni di altri due calciatori per problemi relativi al Covid-19.

Non si tratta di una positività, ma Kévin Malcuit ed Andrea Petagna sono stati posti in quarantena a causa di un contatto con persone positive al Covid-19.

16th September 2021 King Power, Leicester, England UEFA Europa League Football, Leicester City versus Napoli Kevin Malcuit of Napoli PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12323058 GrahamxWilson

Di seguito il comunicato del club:

“Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid-19”.

