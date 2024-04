Lozano fa felice De Laurentiis e “arricchisce” il Napoli: il motivo

Hirving Lozano può ancora fare la differenza per la società partenopea: ecco di cosa potrebbe godere il Napoli.

Il campionato del Napoli campione d’Italia in carica è stato completamente deludente. In nessun momento dell’anno si è avvertita la sensazione di una possibile sterzata degli azzurri che sono stati traditi dal loro atteggiamento in campo e da un mercato estivo non ottimale. Kim Min-jae e Hirving Lozano non sono stati sostituiti con calciatori di spessore: Natan non è riuscito ad ambientarsi e l’operazione Lindstrom è stato un vero e proprio fallimento.

In una stagione tormentata come quella che sta vivendo il Napoli, Aurelio De Laurentiis può finalmente sorridere: a centrare nella vicenda è Hirving Lozano. L’ala messicana, dopo il successo dello scorso anno sotto l’ombra del Vesuvio, ha matematicamente vinto l’Eredivisie con il PSV Eindhoven. Il club olandese ha raggiunto un obiettivo incredibile al termine di una stagione in cui i biancorossi hanno totalmente dominato.

Il contributo di Lozano è stato fondamentale: 6 gol e 3 assist all’attivo per lui. Un ritorno in Olanda da sogno per lui che prima di Napoli, aveva vestito la maglia del PSV dal 2017 al 2020. Il 28enne dopo aver vissuto due annate spettacolari sembrerebbe disposto ad avventurarsi una nuova esperienza: su di lui ci sono nuove sirene di mercato.

Lozano verso il San Diego, ecco quanto guadagnerà il Napoli

Dopo appena un anno sarebbe disposto a valutare nuove offerte ed opportunità di mercato che potrebbero vederlo protagonista altrove. Alcuni club di MLS si starebbero muovendo per assicurarsi il messicano. Su tutti c’è il San Diego. L’accordo non è ancora stato trovato, ma secondo quanto riportato da “The Athletic” il San Diego vorrebbe annunciarlo prima del calcio d’inizio della Copa América di questa estate, dove Lozano figura come un giocatore chiave con il Messico.

Il San Diego sembrerebbe disposto a pagare il cartellino di Lozano che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. L’offerta presentata è di circa 12 milioni di dollari al club olandese che sembrerebbe essere orientato verso la cessione dell’ex Napoli. Il club azzurro, in questo caso, guadagnerebbe 1,8 milioni di euro dalla sua cessione, avendo stipulato un accordo con il PSV con il 15% dei proventi dalla futura rivendita di Lozano. Una notizia che farà sicuramente felice De Laurentiis che dopo appena un anno dalla cessione dell’ala destra messicana, ha già la possibilità di godere dell’accordo stipulato con il PSV.