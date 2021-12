UFFICIALE – Emergenza Covid: anche Elmas positivo

L’emergenza Covid continua ad aggravarsi a causa della nuova variante omicron. I casi si stanno moltiplicando nelle ultime settimane e il tasso di positività continua a crescere. Anche nel mondo del calcio, infatti, le squadre stanno riscontrando un elevato numero di tamponi positivi.

Il Napoli, che dovrà fare a meno dei suoi calciatori impegnati in Coppa d’Africa, continua però a ricevere brutte notizie. Quest’oggi infatti anche Eljif Elmas ha contratto il Covid-19. Gli azzurri dovranno quindi far fronte ad una vera e propria emergenza. Di seguito il comunicato del club.

Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.