Udinese-Napoli, niente “remake” Scudetto: stangata per i tifosi del Napoli

Stangata ai tifosi in vista del match di campionato tra Udinese e Napoli: niente “remake” scudetto per i supporters napoletani.

Lunedì 6 maggio andrà in scena la 35esima giornata di Serie A in cui si affronteranno Udinese e Napoli. Tanti gli intrecci tra le due squadre ancora in via di definizione in questa stagione. I bianconeri e gli azzurri hanno vissuto una stagione molto complicata: i friulani si ritrovano al 18esimo posto in piena zona retrocessione mentre il Napoli è sempre più lontano dalle competizioni europee di rilievo. Ad essere compromessa è anche un’ipotetica partecipazione alla Conference League, non un posto semplice da raggiungere.

La partita in questione rievoca dolci ricordi ai tifosi partenopei che hanno vissuto, proprio in questi giorni lo scorso anno, una delle loro migliori notti nella loro vita. Il gol di Osimhen, valso l’1-1 finale, ha determinato il punto scudetto che ha fatto esplodere di gioia milioni di tifosi azzurri sparsi in tutto il mondo e fatto sedere la squadra partenopea nell’olimpo del calcio italiano.

Udinese-Napoli, la stangata ai tifosi partenopei

In vista del match in trasferta del Napoli al Bluenergy Stadium, i tifosi partenopei proprio ad un anno dallo scudetto, non potranno rivivere quegli incredibili momenti vissuti in questo stadio. Infatti, il Prefetto di Udine Domenico Lione ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania.

In ragione dei gravi episodi accaduti a Udine in occasione della partita disputata il 4 maggio 2023 i tifosi del Napoli, residenti nella regione campana, non potranno prendere parte ad una trasferta speciale che tocca il cuore dei partenopei.