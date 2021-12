Calciomercato Napoli, contatti per Sanchez? Parla l’agente

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale dopo l’addio di Kostantinos Manolas. Luciano Spalletti ha dovuto e potuto contare solo sulla coppia Rrahmani-Jesus, visto anche l’infortunio di Koulibaly, e per gennaio si attende un rinforzo nel reparto arretrato per compleatare il pacchetto dei centrali. Uno dei presunti desideri di calciomercato del Napoli è Davinson Sanchez del Tottenham.

Sono tanti i nomi accostati al Napoli: da Attila Szalai a Federico Gatti, passando per Mattia Viti e Nicolò Casale. Questa mattina all’elenco si è aggiunto anche il nome di Davinson Sanchez, difensore colombiano del Tottenham. In stagione, finora, ha avuto un rendimento altalenante sia con Nuno Espirito Santo che con Conte, tanto da disputare solo 10 gare in Premier League (5 per tecnico) e solo 4 su 8 in Conference League.

Calciomercato Napoli, agente Sanchez: “Nessun contatto”

L‘approdo di Davinson Sanchez al Napoli è molto complesso, soprattutto per i possibili costi dell’operazione. Il colombianon classe ’96 guadagna circa 4 milioni di euro a stagione, ha il contratto in essere fino al 2024 e fu acquistato dagli Spurs per 42 milioni nel 2017.

Il suo agente, Fernando Schena, ai microfoni di spazionapoli.it, ha parlato dell’interesse del Napoli per Sanchez, negando qualsiasi contatto con Giuntoli e la sua squadra mercato.

“Non è stato manifestato alcun interesse del Napoli per Sanchez. Per ora sta giocando, si trova bene e ha anche altri due anni di contratto”.

Qualche settimana fa si è parlato anche di un interesse dell’Inter per il centrale colombiano ma, anche in questo caso, non c’è possibilità di trasferimento.

Nessun contatto con il Napoli ma c’è stato l’interesse dell’Inter? “No, niente di niente. Vedremo più avanti”.

Sanchez Napoli, dunque, è un acquisto da scartare per gli azzurri. Giuntoli dovrà valutare nomi più “economici” e attuabili per soddisfare Luciano Spalletti. Dal 3 gennaio si aprono le danze e bisognerà completare la rosa per raggiungere gli obiettivi stagionali.

A cura di Salvatore Amoroso

