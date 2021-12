Insigne sta per accettare Toronto? L’offerta dei canadesi

Secondo quanto informato dal quotidiano Il Roma, nella sua edizione odierna, il capitano azzurro Lorenzo Insigne è sempre più vicino dal lasciare la sua Napoli, viste le complicazioni sul fronte rinnovo. Il contratto è in scadenza a giugno 2022, quindi molte squadre si stanno informando per trovare un accordo da subito, a zero.

E chi sembra averlo già trovato, vista anche l’elevata cifra offerta, è il Toronto. Anzi, secondo il quotidiano, Insigne sarebbe vicinissimo all’accettare il quinquennale di 9,5 milioni l’anno dei canadesi. Seguiranno aggiornamenti, tenendo d’occhio il fatto che, dal mese di gennaio, il capitano potrà accordarsi liberamente con qualunque altra squadra se lo desidera.