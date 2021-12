Arrivano novità circa la Coppa d’Africa, che si disputerà tra poche settimane in Camerun e che impegnerà almeno tre calciatori del Napoli.

In questi minuti il presidente della Confederazione calcistica africana (CAF) Patrice Motsepe ha confermato lo svolgimento della competizione, rispondendo ancora una volta così al pressing dei club europei.

LEICESTER, ENGLAND – SEPTEMBER 16: Kalidou Koulibaly and Victor Osimhen of SSC Napoli celebrate their side’s victory after the UEFA Europa League group C match between Leicester City and SSC Napoli at The King Power Stadium on September 16, 2021 in Leicester, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

“Siamo molto determinati in termini di impegno per rendere la Coppa d’Africa in Camerun un successo“, ribadisce Motsepe. “Sono convinto che dopo gli incontri di oggi e di domani, saremo in grado di dare fiducia all’Africa e al mondo attraverso l’impegno per la nostra gente, per il Camerun e per lo sviluppo del calcio in Africa“.

Francesco Fildi