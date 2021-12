Brahim Hanifi, giornalista della TV di stato in Algeria, ha rilasciato alcune forti dichiarazioni sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

FOTO: Getty – Napoli Coppa d’Africa

“Il Liverpool è una delle squadre di Premier League che in assoluto stanno facendo più pressione per non far disputare la Coppa D’Africa.

Anche il Napoli, in Italia, sta facendo lo stesso, visto che andrebbe a perdere Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas”.